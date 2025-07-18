Yozgat’ta Okullar Yaz Tatilinde

Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı henüz başlamadı. Bu nedenle Yozgat genelindeki tüm okullar yaz tatili dolayısıyla kapalı durumda. Öğrenciler, 2025 Eylül ayında yeniden ders başı yapacak.

Yeni Eğitim Dönemi Ne Zaman Başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre, yeni dönem 9 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Şu an için öğrenciler ve öğretmenler yaz tatilinin tadını çıkarıyor.

Kamuoyuna Duyurulan Ek Bir Tatil Kararı Yok

19 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla Yozgat Valiliği ya da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından duyurulan ek bir tatil kararı bulunmuyor. Şehirde hava koşulları da olağan seyrinde devam ettiği için herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil.