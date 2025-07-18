TCDD’nin yüksek hızlı tren seferleriyle birlikte, Ankara’dan Yozgat’a yolculuk süresi ortalama 1 saat 15 dakika olarak gerçekleşiyor. Bu durum, hem iş hem de sosyal seyahatler için vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor.

Yozgat Halkı İçin Büyük Kolaylık

Yozgat’ın Sorgun ve Yozgat merkez istasyonlarında duran hızlı tren, şehirde yaşayan vatandaşların Ankara’ya daha kısa sürede ulaşmasını sağlarken, başkentten Yozgat’a gelen ziyaretçiler için de zamandan tasarruf anlamına geliyor.

Seferler Artabilir

Yetkililer, hattın yoğunluğuna göre ilerleyen süreçte sefer sayılarının artırılabileceğini belirtiyor. Özellikle yaz aylarında artan yolcu talebi nedeniyle ek sefer talepleri gündemde.

Ulaşımda Yeni Dönem Başladı

Ankara-Yozgat hızlı tren hattı, yalnızca mesafeleri değil, iki şehir arasındaki ilişkileri de yakınlaştırıyor. Eğitim, sağlık, kamu ve özel sektör bağlantılarında da bu hattın aktif kullanımı her geçen gün artıyor.