Balıkesir - Yozgat arası 817 km’dir.
Yolculuk güzergâhı nasıl?
8 Saat 31 dakika sürecek yol güzergâhında Anadolu Otoyolu/O-4 üzerinden paralı yolu kullanarak yolculuğu detayları;
Başlangıç: Balıkesir
Yeniyol Cd./Ömer Alibey Cd. yönünden Balıkesir Devlet Hst. Acil Servis İç Yolu konumuna doğru Kuzey yönünde ilerleyin 170 m
Doğan Cd. yönünde sağa dönün 400 m
Ali Şayakçı Sk. yönünde sağa dönün 190 m
Bandırma Cd./D230 yönünde sola dönün 500 m
Soldan devam edin 550 m
Bandırma Cd./D230 girin 3,1 km
Döner kavşaktan 2. çıkışa girin ve Bandırma Cd./D230 boyunca ilerleyin 750 m
Döner kavşaktan 2. çıkışa girin ve Bandırma Cd./D230 boyunca ilerleyin 1,1 km
Bandırma Cd./D230 boyunca ilerlemek için düz devam edin D230 boyunca ilerleyin 300 m
Susurluk/Bandirma yönündeki rampaya girin 210 m
D565 girin 10,0 km O-5/E881 yönündeki rampaya girin 1,5 km
O-5/E881 girmek için hafif sağa dönün 750 m
O-5/E881 girin Paralı yol 113 km
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu/O-5/E881 üzerinde devam etmek için soldan ilerleyin Paralı yol 76,2 km
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu/O-5/E881 üzerinde kalmak için soldan ilerleyin Paralı yol 9,5 km
Anadolu Otoyolu/O-4 yönündeki çıkışa girin Paralı yol 358 km
Şehir Merkezi/Havalimanı/Kırıkkale/Samsun çıkışına girin 3,2 km
Ankara Çevre Yolu/O-20 girin 34,7 km
Ankara Çevre Yolu/O-20 üzerinde kalmak için soldan ilerleyin 5,7 km
Şehir Merkezi/Kırıkkale/Samsun/E88/D200 çıkışına girin 700 m
Ankara Çevre Yolu Samsun Yolu Bağlantısı yönünde devam edin 350 m
Kırıkkale/Kayseri/Samsun yönündeki rampaya doğru sağa yönelin 400 m
19 Mayıs Blv./Yozgat - Ankara Yolu/Zile Ankara Yolu/D200/E88 girin
Yozgat - Ankara Yolu/Zile Ankara Yolu/D200/E88 boyunca ilerleyin 51,4 km
Ankara Kırıkkale Yolu/Yozgat - Ankara Yolu/Zile Ankara Yolu/D200/E88 üzerinde devam etmek için soldan ilerleyin
Yozgat - Ankara Yolu/Zile Ankara Yolu/D200/E88 boyunca ilerleyin 49,4 km
Kırıkkale Yozgat Yolu/D200/E88 yönündeki rampaya girin 260 m
Kırıkkale Yozgat Yolu/D200/E88 yönünde devam edin 94,5 km
Çıkışa girin 230 m Döner kavşağa girin 55 m
Varış noktası: Yozgat, Yozgat Merkez/Yozgat
Balıkesir – Yozgat özel araç dışında otobüs yolculu ile de ulaşım sağlayabilirsiniz.
Otobüs Yolcuğu İçin;
Ortalama 11 saat 40 dakika gibi bir sürede yolculuk yapabilirsiniz.
En ucuz bilet: 1 bin 260 TL
En pahalı bilet: 1 bin 650 TL olmak üzere fiyatlandırma vardır.
Hayırlı Yolculuklar Dileriz.