Balıkesir - Yozgat arası 817 km’dir.

Yolculuk güzergâhı nasıl?

8 Saat 31 dakika sürecek yol güzergâhında Anadolu Otoyolu/O-4 üzerinden paralı yolu kullanarak yolculuğu detayları;

Başlangıç: Balıkesir

Yeniyol Cd./Ömer Alibey Cd. yönünden Balıkesir Devlet Hst. Acil Servis İç Yolu konumuna doğru Kuzey yönünde ilerleyin 170 m

Doğan Cd. yönünde sağa dönün 400 m

Ali Şayakçı Sk. yönünde sağa dönün 190 m

Bandırma Cd./D230 yönünde sola dönün 500 m

Soldan devam edin 550 m

Bandırma Cd./D230 girin 3,1 km

Döner kavşaktan 2. çıkışa girin ve Bandırma Cd./D230 boyunca ilerleyin 750 m

Döner kavşaktan 2. çıkışa girin ve Bandırma Cd./D230 boyunca ilerleyin 1,1 km

Bandırma Cd./D230 boyunca ilerlemek için düz devam edin D230 boyunca ilerleyin 300 m

Susurluk/Bandirma yönündeki rampaya girin 210 m

D565 girin 10,0 km O-5/E881 yönündeki rampaya girin 1,5 km

O-5/E881 girmek için hafif sağa dönün 750 m

O-5/E881 girin Paralı yol 113 km

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu/O-5/E881 üzerinde devam etmek için soldan ilerleyin Paralı yol 76,2 km

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu/O-5/E881 üzerinde kalmak için soldan ilerleyin Paralı yol 9,5 km

Anadolu Otoyolu/O-4 yönündeki çıkışa girin Paralı yol 358 km

Şehir Merkezi/Havalimanı/Kırıkkale/Samsun çıkışına girin 3,2 km

Ankara Çevre Yolu/O-20 girin 34,7 km

Ankara Çevre Yolu/O-20 üzerinde kalmak için soldan ilerleyin 5,7 km

Şehir Merkezi/Kırıkkale/Samsun/E88/D200 çıkışına girin 700 m

Ankara Çevre Yolu Samsun Yolu Bağlantısı yönünde devam edin 350 m

Kırıkkale/Kayseri/Samsun yönündeki rampaya doğru sağa yönelin 400 m

19 Mayıs Blv./Yozgat - Ankara Yolu/Zile Ankara Yolu/D200/E88 girin

Yozgat - Ankara Yolu/Zile Ankara Yolu/D200/E88 boyunca ilerleyin 51,4 km

Ankara Kırıkkale Yolu/Yozgat - Ankara Yolu/Zile Ankara Yolu/D200/E88 üzerinde devam etmek için soldan ilerleyin

Yozgat - Ankara Yolu/Zile Ankara Yolu/D200/E88 boyunca ilerleyin 49,4 km

Kırıkkale Yozgat Yolu/D200/E88 yönündeki rampaya girin 260 m

Kırıkkale Yozgat Yolu/D200/E88 yönünde devam edin 94,5 km

Çıkışa girin 230 m Döner kavşağa girin 55 m

Varış noktası: Yozgat, Yozgat Merkez/Yozgat

Balıkesir – Yozgat özel araç dışında otobüs yolculu ile de ulaşım sağlayabilirsiniz.

Otobüs Yolcuğu İçin;

Ortalama 11 saat 40 dakika gibi bir sürede yolculuk yapabilirsiniz.

En ucuz bilet: 1 bin 260 TL

En pahalı bilet: 1 bin 650 TL olmak üzere fiyatlandırma vardır.

Hayırlı Yolculuklar Dileriz.