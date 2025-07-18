Proje kapsamında 177 okulda 446 öğretmene ve 11 bin 694 öğrenciye tanıtım yapıldı.

Projenin amacı, acil durumlarda 112 numarasının doğru ve etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve bu bilinci yaygınlaştırmaktır. Eğitimlerde, öğrencilere ve öğretmenlere interaktif materyaller sunulmuş, acil durum senaryoları üzerinden uygulamalı eğitimler gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında yeni eğitim ve öğretim yıllarında daha fazla okula ulaşılmak hedeflenmektedir.

112 Acil Çağrı Merkezleri Projesi

Projenin Amacı;

Türkiye’de birden fazla olan acil çağrı numaralarının (155 Polis İmdat - 156 Jandarma İmdat - 158 Sahil Güvenlik - 110 Yangın İhbar - 112 Sıhhi İmdat - 177 Orman Yangın İhbar - 122 AFAD) tek numara “112” altında toplanması ve vatandaşların Ulusal Kapsamda Tek Acil Çağrı Numarası olarak “112” yi bilmeleri ve kullanmaları. Acil Çağrı olarak yapılacak olan aramaların “112” numarası üzerinden yapılması.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde 112 Acil Çağrı Merkezlerine istihdam edilen, süreç yönetimi, panik ve endişe durumlarında gelen acil çağrılarda telefonun diğer ucundaki vatandaşların psikolojik olarak rahatlatılarak olay bilgisini ve olayın gerçekleşme şeklini en kısa sürede anlayarak, konuma dayalı adres ve kişi iletişim bilgilerini alan tecrübeli ve eğitimli “Çağrı karşılama personelinin” Acil Çağrı Merkezlerinde birlikte çalıştıkları (Sıhhi İmdat, Polis, Jandarma, Sahil Güvenlik, Yangın İhbar, Orman Yangın ve AFAD personeline) acil durum koordine birimlerini yönlendirerek tüm ekiplerin en kısa sürede olay yerine ulaşmalarının sağlanması

Asılsız çağrılar nedeniyle artan iş yükünün azaltılması ve daha etkin çalışmasının sağlanması.

Proje Süreci;

Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde “112”, Amerika'da “911” numarası Acil Yardım Hattı olarak kullanılmaktadır. Avrupa Birliği, 29 Temmuz 1991 Tarih ve 91/396 sayılı Konsey kararı ile Birlik çatısı altındaki tüm ülkelerde “112” hattının “Tek Avrupa Acil Çağrı Numarası - Single European Emergency Call Number)” olarak kullanımını öngörmüştür.

Telekomünikasyon Kurulu AB müktesebatına uyum için belirlediği takvim çerçevesinde 11 Mart 2002 tarihinde aldığı 2002/103 sayılı kararı ile hâlihazırda ülkemizde sadece Sıhhi İmdat çağrıları için kullanılan “112” kısa numarasının Ulusal Kapsamda Tek Acil Çağrı Numarası olarak tahsis edilmesine karar vermiştir. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile bir çalışma yapılması gerektiği ifade edilmiştir.

2003 yılı Ağustos ayında (MAT03/TR/9/3 Terms of Reference) Proje Çalışma Şartnamesi Hollanda Hükümeti ile Türkiye Hükümeti arasında imzalanmış, projenin detayları ve çalışma usulleri belirlenmiştir. Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde, Ülkemizde “Tek Acil Çağrı Numarası” oluşturma çalışmalarına; 2003 yılında, Hollanda Hükümeti ile T.C. İçişleri Bakanlığı’nın işbirliği ile MATRA Projeleri kapsamında başlanmış, 06 Nisan 2005 tarihinde, Antalya “Pilot İl” olarak belirlenmiş ve proje çalışmalarına başlanmıştır.

Projede 2005-2020 yılları arasında; 112 Acil Çağrı Merkezleri bina inşaatı, altyapısı ve istihdam edilecek personeli tamamlanarak (2009 yılında Pilot il olarak başlanmış olan Antalya ili başta olmak üzere) 112 “Tek Acil Çağrı Numarası” olarak 81 ilde devreye alınarak faaliyetlerine devam etmektedir. 81 ilde 30’u İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehir statüsündeki iller olup, 112 AÇM’ler ülke nüfusunun tamamına hizmet vermekte ve yoğun çağrı trafiğini yönetmeye çalışmaktadırlar.

Devreye alınan 81 ilden 22 tanesi ASELSAN firması tarafından geliştirilen yazılımlarla devreye alınmıştır. 59 ilde ise yenilenen altyapı ve Yeni Nesil 112 yazılımları ile devreye alınmıştır. ASELSAN yazılımlarını kullanan 22 ilde Yeni Nesil 112 yazılımlarını kullanmak üzere çalışmalara başlanmış olup 19 il (Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Burdur, Denizli, Düzce, Hatay, Isparta, Karaman, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Niğde, Sivas, Yalova ve Yozgat) Yeni Nesil 112 Acil Çağrı Merkezine dönüştürülmüştür.