Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, Beyazıtoğlu Çiftliği sınırları içindeki yapımı süren hayvan barınağında inşaat sahasında incelemelerde bulundu.

Toplam 51 dönümlük arazi üzerine kurulacak olan barınağın son durumu hakkında teknik ekipten bilgi alan Başkan Arslan, projenin sadece bir barınak değil, aynı zamanda sahipsiz hayvanlar için sağlık ve yaşam alanı olarak tasarlandığını belirtti.

İncelemeler sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Arslan, “51 dönümlük arazi üzerine kurulan bu barınak, sahipsiz dostlarımızın barınma, bakım ve tedavi ihtiyaçlarını karşılayacak modern ve kapsamlı bir yaşam alanı olacak. İlçemizde hayvanlarımızın daha iyi koşullarda yaşayabilmesi için önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. En kısa sürede tamamlayıp hizmete sunacağız” dedi.