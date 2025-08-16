Ziraat Bankası, Ağustos ayının ortalarında başlattığı yeni kampanya ile müşterilerine önemli bir avantaj sunuyor. Banka, 12 Ağustos’ta devreye aldığı ve 15 Eylül’e kadar sürecek kampanya kapsamında, belirli koşulları yerine getiren Bankkart kullanıcılarına 4.000 TL’ye kadar Bankkart Lira kazandıracak.

Kampanyaya nasıl katılınır?

Ziraat Bankası’nın resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, fırsattan yararlanmak isteyen müşterilerin Bankkart Mobil uygulaması üzerinden veya bankkart.com.tr adresinden kampanyaya katılım sağlaması gerekiyor. Katılım işlemlerinin ardından, 12 Ağustos – 15 Eylül tarihleri arasında TROY logolu bireysel Bankkart’ın kredi kartı özelliği ile yapılacak alışverişler kampanya kapsamında değerlendirilecek.

Kazanç detayları:

Toplam alışveriş tutarı 25.000 TL’ye ulaşan müşteriler 2.000 TL Bankkart Lira kazanacak.

Toplam alışveriş tutarı 50.000 TL’ye ulaşan müşteriler ise 4.000 TL Bankkart Lira kazanma hakkı elde edecek.

Kampanya kapsamı ve istisnalar

Ziraat Bankası’nın bilgilendirme notuna göre, kuyum sektörü alışverişleri ile fatura ödemeleri kampanya kapsamına dahil edilmeyecek. Kampanya süresi boyunca elde edilen Bankkart Liralar, 22 Eylül 2025 tarihinde müşterilerin kartlarına yüklenecek.

Yeni fırsatlar yolda olabilir

Banka yetkilileri, Ağustos ayının son günlerine doğru yeni indirim ve Bankkart Lira kampanyalarının devreye girebileceğine dikkat çekerek, güncel fırsatların resmi duyurularla paylaşılacağını belirtti. Bu nedenle hem mevcut Ziraat Bankası müşterilerinin hem de yeni kullanıcıların resmi kanalları yakından takip etmesi tavsiye ediliyor.