Karaman’da kontrolünü kaybeden otomobilin aydınlatma direğine çarpmasının ardından sürücüsü yara aldı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, U.Y. (25) idaresindeki 06 VEL 36 plakalı BMW marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesinin ardından kontrolden çıktı.

Mantar dubaya çarpmasının ardından orta refüje çıkan otomobil ardından aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, kazayı görenlerin ihbar etmesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralı sürücü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.