Yapım aşaması sebebiyle tek şeride düşürülen yolda üç araç birbirine girdi. Zincirleme kazada altı kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.00 civarında Çorlu-Tekirdağ kara yolu Ali Osman Çelebi Bulvarı'nda gerçekleşti.
Yapım çalışmaları sebebiyle tek şeride düşürülen yolda Mustafa Alper Şen'in kullandığı otomobil, aynı yönde devam eden Tayfun Kara'nın kullandığı otomobile çarpıp, savrularak karşı yönden gelen Birol Demir idaresindeki otomobile çarptı.
Kazada araçlarda yer alan Mustafa Alper Şen, Aras Baranser, Tayfun Kaya, Hüseyin Kaya, Bilal Kaya ve Seyhan Derinırmak yaralandı.
İhbarla olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.