Mardin İl Emniyet Müdürü olarak atanan Yozgat İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, görev süresince yürüttüğü çalışmaların ardından Vali Mehmet Ali Özkan’a veda ziyaretinde bulundu.

Valilikte gerçekleşen ziyarette, Yozgat’a yapmış olduğu hizmetler nedeniyle Tecimer’e teşekkür eden Vali Özkan, yeni görev yerinde başarılar diledi.

Özkan, “İlimizde yürüttüğünüz başarılı çalışmalar ve güvenlik hizmetlerine katkılarınız için size teşekkür ediyoruz. Yeni görevinizde de aynı başarıyı göstereceğinize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Emniyet Müdürü Tecimer ise Yozgat’ta görev yaptığı süre boyunca desteklerini esirgemeyen Valiliğe, belediye ve kurum yetkililerine teşekkür ederek, “Yozgat’ta görev yapmak benim için büyük bir onur ve sorumluluktu. Buradaki görevim boyunca vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru için çalıştım. Yeni görev yerimde de aynı azimle hizmet etmeye devam edeceğim” dedi.