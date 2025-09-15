Yozgat Valiliği, öğrencilerin okul servis araçlarında dikkat etmeleri gereken kurallara ilişkin bilgilendirme yaptı.

Valilik açıklamasında, servis araçlarında yolculuk eden öğrencilerin öncelikle emniyet kemerlerini takmaları gerektiği vurgulandı.

Yozgat Valiliği Öğrencileri Uyardı Serviste Kurallara Dikkat Edilmeli! (3)

Öğrencilerin güvenliği için araç camlarından sarkmamaları gerektiği belirtilen açıklamada, araç tamamen durmadan koltuktan kalkılmaması gerektiğine işaret edildi.

Açıklamada ayrıca, öğrencilerin rehber personelin yönlendirmelerine mutlaka uymaları gerektiği kaydedildi.

Muhabir: Nisa Eraslan