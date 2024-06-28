Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ve modacı Zeynep Mayruk, geçtiğimiz günlerde düğün tarihlerini açıkladı. Zeynep Mayruk'un kim olduğunu merak edenler için detayları paylaşıyoruz.

ZEYNEP MAYRUK KİMDİR?

Zeynep Mayruk, başarılı bir Türk modacıdır. Moda kariyerine Chicago’daki Saint Charles Lisesi’nde başlamış ve 2006 yılında mezun olmuştur. Türkiye’ye döndükten sonra İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Moda Tasarımı bölümünde eğitim almış ve 2012 yılında mezun olmuştur. Eğitimi için Londra’ya giderek Central Saint Martins’te çeşitli sertifika programlarına katılmıştır. Günümüzde, kendi markasını kurarak moda dünyasında başarılı bir iş insanı olarak tanınmaktadır.

ZEYNEP MAYRUK'UN YAŞI VE MEMLEKETİ

1989 doğumlu olan Zeynep Mayruk, 35 yaşındadır ve İzmir doğumludur. Aslen İzmirli olan ünlü modacı, bu şehirde yetişmiştir.

ZEYNEP MAYRUK'UN MESLEĞİ

2013 yılında kendi markasını kuran Zeynep Mayruk, moda sektöründe adından söz ettirmektedir. İlk defilesini Alaçatı Millfest festivalinde gerçekleştirmiştir. 2014 yılında Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul'da ilk stüdyo defilesini sunarak büyük beğeni toplamıştır.

ZEYNEP MAYRUK'UN AİLESİ

Zeynep Mayruk’un, ünlü modacı Yıldırım Mayruk ile isim ve meslek benzerliği dışında bir bağı yoktur. Yıldırım Mayruk’un kızı olmadığı bilinmektedir.

ZEYNEP MAYRUK VE TOLGA SARITAŞ'IN EVLİLİK HAZIRLIKLARI

Zeynep Mayruk, beş yıldır ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ile ciddi bir ilişki içerisindedir. Tolga Sarıtaş, 14 Şubat’ta Zeynep Mayruk’a evlenme teklif etmiş ve olumlu yanıt almıştır. Çiftin, 27 Haziran 2024 tarihinde Alaçatı’nın gözde mekanlarından Yeniyer Alaçatı’da evlenecekleri açıklanmıştır.

TOLGA SARITAŞ KİMDİR?

Tolga Sarıtaş, 30 Mayıs 1991 doğumlu, başarılı bir Türk oyuncudur. 33 yaşındaki Sarıtaş, İstanbul’da doğmuştur. Oyunculuk kariyerine 2009 yılında “Bahtı Kara” filmiyle başlamış ve “Muhteşem Yüzyıl” dizisindeki Şehzade Cihangir rolüyle çıkış yapmıştır. Kanal D’de yayımlanan “Güneşin Kızları” dizisindeki Ali Mertoğlu karakteriyle büyük bir hayran kitlesi kazanmıştır. 2017-2019 yılları arasında Star TV’de yayınlanan “Söz” dizisinde Yavuz Karasu karakterini canlandırmış ve performansıyla 46. Uluslararası Emmy Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde ödül kazanmıştır. Aynı zamanda, 2019-2020 Uluslararası Emmy Ödülleri’nde jürilik yaparak bu ödüllerde jüri üyeliği yapan ilk Türk oyuncu olmuştur. Şu anda dizi ve film projelerine ara veren Sarıtaş, Vakıf Bank’ın marka yüzü olarak çalışmalarına devam etmektedir.