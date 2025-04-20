Parti yetkilileri bu dağıtımın, yerli ve sağlıklı tarımın teşviki açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

HALK BİLİNÇLENDİRİLDİ, TOHUMLAR PAYLAŞILDI

Zafer Partisi Yozgat Merkez İlçe Başkanı Akın Bektaş, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, ata tohumlarının insanlık tarihinden bile eski olduğunu belirterek, "Genetiğiyle oynanmamış, verimli ve besin değeri yüksek bu tohumları halkımıza ulaştırmak, bizim için yalnızca tarımsal bir mesele değil, aynı zamanda kültürel bir sorumluluktur." dedi.

MODERN TARIM POLİTİKALARINA ELEŞTİRİ

Bektaş, günümüzde tüketilen meyve ve sebzelerde eski tatların bulunamamasının temel nedenlerinden birinin, ata tohumlarından uzaklaşılması olduğunu ifade etti. Genetiği değiştirilmiş organizmaların (GDO) yaygınlaşmasının, doğallığın ve lezzetin kaybına yol açtığını söyleyen Bektaş, "Bizler de Zafer Partisi olarak bu farkındalığı oluşturmak adına Yozgat halkına ücretsiz ata tohumu dağıttık." şeklinde konuştu.