Ligin 29. haftasında Aliağa ile karşılaşan temsilcimiz Yozgat Bozokspor sahadan 5-2’lik mağlubiyetle ayrıldı.

İlk yarıya etkili başlayan Yozgat Bozokspor, girdiği fırsatları değerlendiremedi. Aliağa FK ise 16. dakikada Mustafa Saymak’ın sol kanattan gelişen atakta attığı golle öne geçti. Bu golün ardından dakikalar 29’u gösterdiğinde sahneye çıkan Mehmet Fuat Gölbaşı, sağ kanattan gelen ortaya düzgün bir vuruş yaparak skoru 2-0’a getirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA GELEN ERKEN GOLLER BOZOKSPOR’U ZORLADI

İkinci yarıya Yozgat Bozokspor 2 oyuncu değişikliği ile başladı. Artun Kütükçü ve Harun Aydın oyundan çıkarken, Murat Kayalı ve Metin Esmer oyuna dahil oldu. İkinci yarıya hızlı başlayan Aliağa temsilcisi, 46. ve 48. dakikalarda Mehmet Fuat Gölbaşı ve Berke Bıyık’ın golleriyle farkı 4’e çıkardı. Bozokspor ise bu gollere 58. dakikada Murat Kayalı ve 68. dakikada penaltıdan Doğukan İnci ile cevap verdi. Ancak Mehmet Fuat Gölbaşı’nın 75. dakikadaki golüyle skoru belirleyen Aliağa FK, sahadan 5-2 galip ayrıldı.

PLAY-OFF UMUTLARI TÜKENDİ

Yozgat Bozokspor’un mağlup olduğu haftada, Play-Off yarışındaki rakiplerinden Pazarspor, sahasında 1923 Mustafakemalpaşaspor’u 2-1 mağlup ederek Play-Off biletini garantiledi. Öte yandan Osmaniyespor’un deplasmanda Alanya 1221’e 6-2 mağlup olması Osmaniyespor’un da Play-Off umuduna son verdi.

YOZGAT BOZOKSPOR’UN İLK 11’İ

Yozgat Bozokspor sahaya Yuşa Tığrak, Mert Ilıman, Necmican Cebeci, Hakkı Can Aksu, Artun Kütükçü, Ebu Sıddık Çelik, Harun Aydın, Sefer Kanıtemiz, Atalay Yıldırım, Doğukan İnci, Ali Burak Atmaca ilk 11’i ile çıktı.

ALİAĞA’NIN İLK 11’İ

Aliağa sahaya Ahmet Pekgöz, Oktay Kancı, Kerem Paykoç, Hakan Demir, Muhammed Şahingöz, Mustafa Saymak, Oğuzhan Yıldırım, Berke Bıyık, Hasan Çelik, Eray Akar ilk 11’i ile çıktı.

SON HAFTA RAKİP ÇANKAYA

Böylelikle Play-Off umutları sona eren temsilcimiz Yozgat Bozokspor ligin son haftasında sahasında Çankaya FK’yı konuk edecek. Karşılaşma 26 Nisan Cumartesi günü saat 15.00’da Sorgun İlçe Stadı’nda oynanacak.