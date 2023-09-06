Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, “Devlet-i Ali Osmanlımız tarafından 1826 yılında İhtisap Nazırlığı olarak kurulan ve Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin en eski, en köklü teşkilatlarından olan ve kent huzurunun daimi koruyucuları, toplum sağlığı ve güvenliğimiz için 7/24 görev başında olan Zabıta Teşkilatımızın kuruluşunun 197’nci yılı ve Zabıta Haftasını Kutluyorum” dedi.

Başkan Yılmaz yaptığı açıklamada, “Yerel Yönetimler Hizmet Kolunun öncü görevlerini yürüten, asli bir kamu görevlisi olan Zabıta Memurlarımız, görevini ifa ederken kendi görev alanı ile ilgili Kanun ve Yönetmeliklere dayanarak görevini icra ettiği gibi kamu adına kendi görev tanımı olsun ya da olmasın durum tespit yaparak ilgili kuruma bildirmekte, birliktelik ve bütünlük anlayışı içerisinde kentin sorunlarının çözümüne önemli katkılar sağlamakta, görevlerini sorumluluk duygusuyla yerine getirmektedirler. Kanunlardan aldığı güçle bir kolluk kuvveti olarak, halkın huzur, sağlık ve güveninin sağlanmasının önemli teminatlarından biri olan Zabıta Teşkilatımız, içinde bulunduğu zamanın idraki ile donanım ve yenileme kabiliyetini muhafaza etmekte değişen şartlara büyük bir başarıyla intibak etmektedir. İyiliği emretmek, Kötülüğü men etmek gibi mukaddes bir gayeyi hayat düsturu olarak yaşayan, asaletini tarihten alan bu teşkilat sağlık, huzur ve güvenin teminatı için her daim görev başındadır” ifadelerini kullandı. Yasin Nazım Kayhan