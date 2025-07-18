Bakanlık bünyesine 2025 ve 2026 yıllarında toplam 20 bin yeni personel alınacağı duyurulurken, özellikle zabıt katibi alımlarına ilişkin iki kritik değişiklik dikkat çekti. Yapılan düzenlemeler, hem başvuru yapabilecek aday sayısını artıracak hem de mülakat aşamasına geçebilecek aday sayısını sınırlayacak.

İki Etapta 20 Bin Alım Yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 17 Temmuz 2025 tarihli Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı 20 bin personel istihdam edecek. Alımlar iki etapta gerçekleşecek:

1. Etap: 10 bin personel alımı 2025 Temmuz-Ağustos döneminde gerçekleştirilecek.

2. Etap: 10 bin kişilik ikinci alım ise 2026 yılının başında yapılacak.

İlk etapta alınacak personel içinde, en az 2 bin ila 3 bin civarında zabıt katibi kadrosunun açılması bekleniyor.

35 Yaş Şartı Kaldırıldı

Geçtiğimiz haftalarda Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle birlikte zabıt katipliği başvuru şartlarında önemli bir düzenlemeye gidildi. En dikkat çeken değişiklik, 35 yaş sınırının kaldırılması oldu. Bu sayede çok daha geniş bir yaş aralığındaki aday, zabıt katipliği için başvuru yapabilecek.

Klavyeye Çağrılacak Aday Sayısı Azaldı

Ancak aday sayısındaki artışa karşılık, klavye sınavına çağrılacak kişi sayısında bir sınırlandırmaya gidildi. Önceki uygulamada, alım yapılacak kadro sayısının 20 katı kadar aday klavye sınavına çağrılıyordu. Yeni düzenlemeyle bu oran 10 katına düşürüldü.

Bu değişiklik, başvuru yapan adaylar arasında rekabetin artmasına ve KPSS taban puanlarının yükselmesine neden olacak. 2025 yılı itibarıyla, zabıt katipliği için KPSS taban puanının en az 75 seviyelerinde olacağı öngörülüyor.

Süreç Ne Zaman Başlayacak?

İlk etap alım sürecinin, 2025 yılı Temmuz sonu itibarıyla ilan edilmesi bekleniyor. Başvuru detayları, kontenjanlar ve sınav takvimi ise Adalet Bakanlığı tarafından duyurulacak. Zabıt katibi olmak isteyen adayların KPSS puanlarını hazır bulundurması, ayrıca klavye sınavına yönelik hazırlık yapmaları önem taşıyor.