Yaban mersini, fundagiller familyasına ait mavi veya mor meyveleri olan Vaccinium bitkisinden elde edilen, küçük, yuvarlak, tatlı ama asitli tada sahip bir meyve.

Yetişme alanı, nemli sıcaklığı yüksek ve dağlık ormanlarda yetişen yaban mersini, orta düzeyde gölgeli ortamlarda daha hızlı büyüme eğilimi gösterir.

Yaban Mersini Nasıl bir Meyve?

Antioksidan deposu olarak da bilinen yaban mersini demir, fosfor, kalsiyum, magnezyum, manganez ve çinko gibi birçok vitamin ve mineral içeren sağlıklı olan besin, bir bardak yaban mersini, günlük C vitamini ihtiyacının yaklaşık %20’sini karşılıyor.

Aynı zamanda antioksidanlar, serbest radikaller olarak bilinen zararlı maddelerin vücutta birikmesini önlemeye yardımcı olarak cilt sağlığı, bağışıklık sistemi ve kalp sağlığı gibi birçok konuda fayda sağlar.

Yaban Mersinin Faydaları

En iyi doğal antioksidan kaynaklarından biri olan yaban mersini faydaları, hafızayı iyileştirir, kanseri önlemeye yardımcı olur, kan şekerini dengeler, kalp sağlığına iyi gelir, tansiyonun dengelenmesine katkıda bulunur, bağışıklığı güçlendirir, sindirim sistemine iyi gelir, göz sağlığına iyi gelir, kemik sağlığına iyi gelir ve cilt sağlığına iyi gelir.

Yaban Mersinin Zararları

Yaban mersini sağlıklı bir meyve olsa da çok fazla tüketilmesi sağlık açısında yararlı değil. Tüketim için günde 75–100 gr yaban mersini tavsiye edilir.

Fazla tüketim olduğunda, müshil etkisi yaratabileceği gibi çilek, ahududu gibi meyvelerle birlikte tüketildiğinde mide rahatsızlıklarına yol açabileceği belirtiliyor. Aynı zamanda, kan şekeri seviyesini aşırı düşürebilir, kan sulandırıcı ilaçlarla etkileşime girebilir, sindirim sisteminde gaz ve ishale yol açabilir, alerjik reaksiyonlara neden olabilir, böbrek taşı riskini artırabilir.

Yaban Mersini Tüketim Önerileri

Yaban mersini taze, dondurulmuş ya da kurutulmuş olarak veya yoğurt, krep, yulaf ezmesi, smoothie, kek ve salatalara eklenebiliyor.

Ayrıca meyve çayı olarak da değerlendirilebiliyor.

Yaban mersini tüketirken taze olmasına dikkat etmekte fayda var. Ölçüsünü fazla kaçırmamalı ve olası durumlarda sağlık kuruluşlarına başvurulmalıdır.