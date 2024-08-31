Yozgat, yeşil mercimek üretiminde Türkiye'nin lider ili konumunu koruyor. Bu yıl ekim alanı yüzde 30 oranında artış göstererek 224 bin dekara ulaştı.

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Külhüyük köyünde düzenlenen tarla gününde, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan biçerdöverle mercimek hasadı yaptı. Etkinliğe Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Özcan, Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya ve çiftçiler katıldı.

Vali Özkan, Yozgat'ın Türkiye genelinde 6 milyon 130 bin dekarlık ekilebilir alanıyla beşinci sırada yer aldığını belirtti. Ayrıca, yeşil mercimek üretiminde Türkiye genelinde birinci olduklarını vurgulayan Özkan, “Bu yıl ekim alanında yüzde 30'luk bir artış sağladık. 171 bin dekardan yaklaşık 224 bin dekar alana ulaştık. İlimiz nohut üretiminde ikinci, şeker pancarında üçüncü, buğdayda ise beşinci sırada bulunuyor. Tüm çiftçilerimize bereketli bir sezon diliyorum” dedi.

Geçen yıl 19 bin 764 ton yeşil mercimek üretiminin gerçekleştirildiği Yozgat'ta, bu yıl yaklaşık 24 bin 500 ton verim bekleniyor.