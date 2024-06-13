Yalova'da devre mülk dolandırıcılığı yaptığı belirlenen çetede gözaltına alınan 29 kişi adliyeye sevk edildi. Yaprak Dökümü dizisiyle tanınan oyuncu Yusuf Atala'nın da gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi. Peki Yusuf Atala kimdir? Yusuf Atala neden gözaltına alındı?

YUSUF ATALA KİMDİR?

Yusuf Atala, 4 Mart 1957 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 62 yaşında olan usta oyuncu Yusuf Atala, Balık burcudur.

Yusuf Atala 1981 Marmara Üniversitesi basın yayın bölümünden mezun olmuştur. Kuşdili eğitim merkezinde spikerlik ve sunuculuk diksiyonu üzerine eğitmenlik de yapan Yusuf Atala, oyunculuk kariyerini devam ettirmektedir.

Pis 7’li dizisinde kızı Bükre Atala ile birlikte rol alan Yusuf Atala Kefaret adlı dizide Kadir karakterine hayat verdi.

Yusuf Atala asıl ününe Yaprak Dökümü dizisindeki kahveci Ahmet rolüyle kavuştu.

YUSUF ATALA’NIN YER ALDIĞI DİZİLER

Kefaret

Pis Yedili

Servet Avcısı

Osmanlı Cumhuriyeti

Yaprak Dökümü

Kampüsistan

Hayat Bilgisi

Çocuklar Duymasın

Tatlı Hayat

Bizim Aile

İkinci Bahar

Çökertme

Gurbetçiler