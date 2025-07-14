YURT Eğitim Sen Genel Başkanı Hakan Çeliksoy, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

15 Temmuz gecesi Türkiye’nin, bir grup hain tarafından başlatılan işgal girişimine tanık olduğunu belirten Başkan Çeliksoy, “15 Temmuz 2016 gecesi; milletimizin iradesine, demokrasimize, Cumhuriyetimize ve devletimizin varlığına karşı haince planlanan karanlık bir darbe girişimi, aziz milletimizin direnişi ve destansı mücadelesiyle bertaraf edilmiştir” dedi.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanı ve milleti uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andıklarının altını çizen Çeliksoy, “15 Temmuz, sadece bir darbe teşebbüsü değil; aynı zamanda devletin kılcal damarlarına kadar sızmış bir ihanet şebekesinin maskesinin düştüğü, milletin ise onuruna ve iradesine nasıl sahip çıktığını tüm dünyaya gösterdiği tarihi bir gündür. Türk Milleti, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ şiarıyla sokaklara dökülmüş, tanklara, uçaklara ve kurşunlara karşı sadece yüreğiyle direnmiştir. YURT Eğitim Sendikası olarak her türlü vesayet ve darbe girişiminin karşısındayız. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin birliğine kasteden hiçbir yapının karşısında boyun eğmeyeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanet ettiği laik, demokratik, sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet yaşatma kararlılığındayız. Eğitim camiasının ve kamu çalışanlarının her bir ferdi, millet iradesinin bekçisidir. Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) yaptığı alçak darbe girişimini bir kez daha lanetliyor; aynı ihanete bir daha asla fırsat verilmeyeceğini vurguluyoruz. Bu vesileyle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde, birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirecek; vatanımıza, bayrağımıza ve Cumhuriyetimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ne mutlu Türküm diyene! Yaşasın Cumhuriyet! Kahrolsun darbeciler ve ihanet odakları” şeklinde konuştu.