CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik kazanımları, yıllar süren halk mücadelesiyle elde edilmiştir. 15 Temmuz, sadece bir geceden ibaret değil; halkın iradesine, parlamenter sisteme ve hukuk devletine karşı yapılmak istenen bir darbe teşebbüsüdür. Bu girişimi milletimiz canı pahasına engellemiştir. Demokrasi uğruna şehit olan vatandaşlarımızı rahmetle, gazilerimizi ise minnetle anıyorum" dedi.

Mesajında darbelerin Türkiye’nin siyasi, ekonomik ve sosyal gelişimine büyük zararlar verdiğine vurgu yapan Yaşar, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak her türlü darbeye karşıyız. Sivil ya da askeri, hangi kaynaklı olursa olsun, halkın iradesini gasp eden tüm darbe girişimlerini lanetliyoruz. Demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne olan bağlılığımız tamdır” ifadelerine yer verdi.

15 Temmuz’un siyasi amaçlarla araç sallaştırılmasına da değinen Abdullah Yaşar, “Bu acı gecenin ardından geçen yıllarda gördük ki, bazı çevreler bu tarihi sadece kendi siyasi çıkarları için kullanmakta, toplumu ayrıştıran bir dil üretmektedir. Oysa 15 Temmuz bir bütün olarak milletin iradesine sahip çıktığı bir gündür. Bu tarih, istismara değil, ortak hafızaya ve ortak değerlere sahip çıkılarak anılmalıdır” diye konuştu.

Mesajının sonunda hukukun üstünlüğü ve kurumların bağımsızlığına dikkat çeken Yaşar, “Demokratik ülkelerde kurumlar bağımsız olmalı, yargı siyasallaşmamalıdır. Güçlü demokrasi ancak liyakatli kadrolar, özgür medya ve tarafsız bir yargı sistemi ile mümkündür. Milletin egemenliği dışında hiçbir güç tanımıyoruz. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum” şeklinde konuştu.