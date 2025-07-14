Lütfen yolcuğunuz sırasında trafik kurallarına uyunuz gereken önemlerini almayan yola çıkmayanız. Hız sınırınız aşmadan can ve mal güvenliğinizi tehlikeye atmayınız.

Ulaşım araçlarını kullanırken söylenen kurallara uyunuz. Yola çıkarken gereken önemlerini alınız.

Erzurum’a gitmişken Çoruh Nehri'nde Rafting yapmayı, Atatürk Evi'nde Milli Mücadele yerini gezmeyi ve Taşhan'dan Oltu Taşı Tesbih satın almayı unutmayın.

Hayırlı yolcuklar dileriz.

Yozgat – Erzurum arası karayolu, uçak ile yapılan ulaşım mevcuttur.

Özel Araç İle Yolculuk;

Yozgat – Erzurum arası ortalama 7 saat 47 dakika sürmektedir. Bu durum trafiğin yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir.

Otobüs ile yolculuk;

Yozgat – Erzurum, ortalama 8 saat 50 dakika sürmektedir. Bu durum trafiğin yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir.

Yozgat - Erzurum otobüs fiyatları ortalama 1 bin 500 TL civarı değişmektedir. Otobüs seferleri sık bulunmaktadır.

Yozgat –Erzurum arası uçak tercih etmek isteyenlere aktarmalı olarak yol seçeneği şöyledir;

İlk olarak Ankara’ya olan ulaşım yaparak Ankara Esenboğa Havalimanından Erzurum Havalimanına 1 saat 20 dakikada ulaşım sağlana bilinir.

Ankara - Erzurum uçak bileti fiyatları en düşük 3 bin en yüksek 9 bin olmak üzere değişmektedir.