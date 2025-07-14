Geniş katılımla gerçekleşen kongrede, iş dünyasının genç girişimci iş adamlarından İbrahim Reçber, üyelerin büyük desteğiyle federasyonun yeni başkanı seçildi.

YOZGATLILAR, GÜÇLÜ BİRLİK MESAJI VERDİ

Kurulduğu günden bu yana hemşehri dayanışmasını önceleyen, kültürel değerleri yaşatmayı ve yeni nesillere aktarmayı misyon edinen Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu, bir kez daha güçlü bir birlik mesajı verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Merkezi’nde düzenlenen kongreye federasyona bağlı dernekler, üyeler ve çok sayıda Yozgatlı vatandaş katılım sağladı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın coşkuyla okunmasıyla başladı. Ardından Divan Kurulu oluşturuldu. Divan Başkanlığı görevini ise federasyonun kurucu ve onursal başkanı Erol Akalın üstlendi.

“YOZGATLILAR OLARAK BİRBİRİMİZE SAHİP ÇIKALIM”

Divan Başkanı Erol Akalın, yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, “Biz büyük bir aileyiz. Her bir hemşerimiz bu yapının kıymetli bir parçasıdır. Yozgatlılar olarak birbirimize sahip çıkmalı, her alanda dayanışma içinde olmalıyız” ifadelerini kullandı.

Akalın ayrıca, önceki dönem başkanlarına teşekkür ederek, yapılan hizmetlerin takdir edilmesi gerektiğini belirtti.

HİZMETLERİ İBRAZ EDİLDİ

Federasyonun mevcut başkanı Erdem Ay, bu dönemde aday olmadı. Geçmiş dönem faaliyet raporu ve mali bilançolar oy birliğiyle ibra edilerek onaylandı.

Erdem Ay, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman yeni başkan ve yönetiminin yanında yer alacağını belirtti ve yeni seçilen İbrahim Reçber’e başarılar dilediğini dile getirdi.

“BİR VEFA BORCUDUR”

Oylama sonucunda, genç girişimci iş insanı İbrahim Reçber, oy birliğiyle federasyonun yeni başkanı seçildi.

Başkan Reçber, “Bugün burada, sizlerin huzurunda; doğduğum toprağın izzetini, büyüdüğüm şehrin vefasını omuzlarımda hissederek, Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Başkanı olduğumu büyük bir onurla açıklıyorum. Bu bir makam sevdası değil, bir vefa borcudur. Bu bir koltuk yarışı değil, bir birlik yürüyüşüdür. Ayrıştıran değil birleştiren, konuşan değil dinleyen, sadece eleştiren değil çözüm üreten bir anlayışla bu göreve talibim. Biz bir olunca güçlüyüz. Biz birlikte olunca anlamlıyız. Bu gönül hareketinde sadece şahsım değil, hepimiz varız” dedi.

Ayrıca birlik ve beraberlik mesajı veren Reçber, “Bugün doyduğumuz yerde, doğduğumuz yerin geleneklerini, göreneklerini, güzelliklerini yaşatıyoruz. Bu federasyonun amacı, gurbette ki hemşerilerine sahip çıkmak, yeni yetişen neslin Yozgat’la bağının kopmamasını sağlamaktır. Bundan sonra aydığımız bayrağı daha yükseklere taşımak için ben ve yönetimim gece-gündüz çalışacaktır. Birlik ve beraberlik içinde olacağız. Güçlü olacağız. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için çalışacağız” dedi.

Başkan Reçber ayrıca, kurucu başkan Erol Akalın’a ve önceki dönem başkanı Erdem Ay’a emeklerinden dolayı teşekkür ederek, bayrağı daha da ileriye taşımak için gece gündüz çalışacaklarının altını çizdi.

YENİ YÖNETİM KURULU

İbrahim Reçber başkanlığında şekillenen Federasyon Yönetim Kurulu şu şekilde;

Yönetim Kurulu Asil Üyeler; Mustafa Eranıl, Durak Kılıçarslan, Suat Yazan, Kadir Deniz, Mehmet Ersöz, Nevin Ayyıldız, Ömer Şaşmaz, Murat Doğan, Şaban Çatar, Zehra Yılmaz.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler; Ahmet Aksu, Bekir Gökkaya, Abdullah Şahin, Serhat Arslantaş, Ahmet Aksu, Rasim Reçber, Ülkü Arslantaş, Doğan Şahbaz, Ekrem Bozkurt, Mustafa Aksoy, Türkeş Kocaay, Hasan Hüsnü Açıkel,

Denetim Kurulu Üyeleri Asil Üyeler; İsmail Arslaner, İhsan Kocataş, Gülseren Solmaz Altunal, Deniz kal, Zülküf Tekin, Hasan Yılmaz.