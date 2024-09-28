2024 yılında 31 bin 692 lira olan IMEI kayıt ücreti, 2025 yılı itibarıyla 45 bin 953 liraya yükselebileceği öngörülüyor. Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl’ün yaptığı analizler, önümüzdeki yıl için yeniden değerleme oranının yüzde 45 civarında gerçekleşeceğini gösteriyor.

IMEI kayıt ücreti, Türkiye'de yurt dışından getirilen cep telefonlarının yasal olarak kullanılabilmesi için zorunlu bir işlem. Bu nedenle, özellikle yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları veya sık seyahat eden bireyler için bu ücretin artışı, bütçelerinde önemli bir yük oluşturacak. 2015 yılından bu yana sürekli artan bu harç bedeli, 2023 yılı içerisinde de iki kez zamlanarak dikkat çekmişti.

2015 yılında yalnızca 131,50 TL olan IMEI kayıt ücreti, aradan geçen yıllar içinde sürekli bir artış gösterdi. 2024 yılı için belirlenen 31.692 TL'lik harç, bu yıl yapılan artışlarla birlikte vatandaşlar üzerinde ek mali yük oluşturmuş durumda. Önümüzdeki yıl beklenen zam ile birlikte bu rakamın 45.953 TL'ye çıkması, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için adeta bir darbe niteliği taşıyor.

Bununla birlikte, yalnızca IMEI kayıt ücreti değil, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve diğer harçların da 2025 yılı itibarıyla artırılması bekleniyor. Uzmanlar, bu artışların sadece cep telefonları ile sınırlı kalmayacağı, Yurt Dışına Çıkış Harcı ve B Sınıfı Ehliyet Harcı gibi diğer ücretlerin de önümüzdeki yıl içerisinde zamlanacağını ifade ediyor. Bu durum, özellikle seyahat edenler ve yurtdışında çalışan Türk vatandaşları için önemli bir mali yükümlülük anlamına geliyor.

IMEI NEDİR?

IMEI (International Mobile Equipment Identity), her bir GSM telefonuna özgü, benzersiz bir kimlik numarasıdır. Bu numara, cihazların kaydedilmesi ve yasal kullanımı açısından büyük önem taşır. Kullanıcılar, yurt dışından getirdikleri telefonları kaydettirmek zorunda; aksi halde bu cihazlar Türkiye'de kullanılamaz hale geliyor.

Sonuç olarak, yurt dışından telefon getiren vatandaşlar, artan IMEI kayıt ücreti ve diğer harçlarla karşılaşırken, bu durumun ne denli büyük bir yük oluşturacağı ve uzun vadede nasıl bir etki yaratacağı merakla bekleniyor.