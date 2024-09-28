Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte doğalgaz kullanımı artarken, kullanıcılar, maliyetleri düşürmek için çeşitli tasarruf yöntemlerine yönelmeye başladı.

Uzmanlar, doğalgaz faturasını yarı yarıya düşürmenin mümkün olduğunu belirtiyor ve bunun için atılacak adımları sıralıyor.

YILLIK BAKIMIN ÖNEMİ

Doğalgazlı cihazların düzenli bakımı, hem güvenlik hem de enerji verimliliği açısından kritik bir öneme sahiptir. Kombi ve merkezi ısıtma sistemleri gibi gaz yakan cihazların, her yıl yetkili servislere bakımını yaptırmak, olası gaz ve elektrik kaçaklarının önüne geçerken, cihazların performansını da artırır. Uzmanlar, bakımların zamanında yapılmasının, hem kullanıcıların güvenliği hem de doğalgaz tüketiminin azaltılması açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor.

ISI İZOLASYONU

Isı kaybını en aza indirmek için kapı, cam, duvar ve çatı izolasyonlarının doğru bir şekilde yapılması gerektiğini belirten uzmanlar, bu önlemlerin doğalgaz tüketimini önemli ölçüde azaltacağını ifade ediyor. Yeterli izolasyon, kış aylarında daha az enerji ile daha fazla ısınma imkanı sunarak, doğalgaz maliyetlerini düşürüyor. Bu bağlamda, kullanıcıların, evlerinde ısı yalıtımını sağlamak için profesyonel yardım alması öneriliyor.

TERMOSTATİK RADYATÖR VANALARI

Radyatörlere entegre edilen termostatik radyatör vanaları, doğalgazla elde edilen sıcaklığın daha etkin bir şekilde kontrol edilmesini sağlar. Bu sistemler, sıcaklığın istenilen seviyede tutulmasına yardımcı olurken, tasarrufu da artırır. Özellikle mantolama yapılamayan binalarda, her bir radyatörün arkasına yerleştirilecek ısı yansıtıcı paneller, ısının daha verimli bir şekilde kullanılmasına katkıda bulunur. Düşük maliyetli ve kolay uygulanabilir olan bu paneller, herkesin bütçesine uygundur.

SICAKLIĞI YÖNETME

Kış aylarında oda sıcaklığında yapılacak her 1 derece düşüş, yüzde 6 oranında yakıt tasarrufu sağlamaktadır. Türkiye'de yaygın olarak kullanılan yüksek verimli yoğuşmalı cihazlar, bu tür değişikliklerle birlikte doğalgaz tüketiminde yüzde 25-30'a varan tasarruf imkanı sunmaktadır. Uzmanlar, kullanıcıların sıcaklığı yönetirken bu dengeyi gözetmelerinin önemine dikkat çekiyor.

KULLANIM ARALIĞI

Kombilerin sık sık açılıp kapatılması, daha fazla yakıt tüketimine yol açarak cihazın ömrünü kısaltmaktadır. Bunun yerine, kombinin sürekli düşük ayarda çalıştırılması, hem enerji tüketimini azaltır hem de fatura maliyetlerini düşürür. Kullanıcıların, bu tür bir yaklaşım benimsemeleri öneriliyor.

CİHAZ SEÇİMİ

Isıtma cihazı satın alırken, binanın izolasyon durumu, kullanım alanı ve cihazın verimlilik katsayısı gibi hususlar dikkate alınmalıdır. Bina yapısına uygun ısıtma cihazlarının seçilmesi, doğalgaz faturasını düşürürken, aynı zamanda enerji verimliliğini de artırır.

MENFEZLERİN AÇIK TUTULMASI

Havalandırma menfezlerinin açık tutulması, doğalgaz kullanılan alanlardaki hava sirkülasyonunun sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Açık menfezler, cihazların yeterli oksijen almasını sağlarken, doğalgazın daha verimli bir şekilde yanmasına ve dolayısıyla daha az yakıt tüketilmesine yardımcı olur. Kullanıcıların, menfezlerin düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır.

Kış aylarına hazırlık sürecinde, doğalgaz faturalarının düşürülmesi için atılacak bu adımlar, kullanıcıların bütçesine önemli katkılar sağlayabilir. Uzmanlar, bu yöntemlerin uygulamaya konulması halinde hem enerji tasarrufu hem de ekonomik açıdan büyük fayda sağlanabileceğini belirtmektedir. Doğalgaz tüketimini azaltmak ve daha ekonomik bir kış geçirmek isteyen vatandaşların, bu ipuçlarını dikkate alması öneriliyor.