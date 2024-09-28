Yozgat’ta da etkili olacak düzenlemeye göre, deprem ve sel gibi doğal afetlerde DASK poliçesi bulunan her hane, 150 bin lira acil ihtiyaç ödemesi alacak. Bu ödemeden yararlanmak için tek koşul, evin DASK poliçesine sahip olması.

2024 yılı itibarıyla Zorunlu Afet Sigortası (ZAS) adı altında başlatılacak uygulama ile sigorta kapsamı genişletiliyor.

Doğal afet riski taşıyan bölgelerde, göktaşı ve obruk zararları da sigorta güvencesi altına alınacak.

Turgut, ayrıca deprem anında devreye girecek erken uyarı sisteminin, depremleri 40-45 saniye önceden bildireceğini ifade etti.

Bu sistemin, Yozgat’ta yaşayan vatandaşlar için önemli bir güvenlik önlemi olması bekleniyor.

Kahramanmaraş depremlerinin ardından, DASK poliçeleri enflasyona karşı koruma sağlayacak şekilde güncellenecek.

Turgut, sel ve yer kayması gibi risklerin yüksek olduğu bölgelerde sigorta primlerinin %30’a kadar artabileceğini, daha az riskli bölgelerde ise bu artışın %10 civarında olacağını belirtti. Ayrıca, sigorta primlerinin taksitli ödenebilmesi için yeni düzenlemelerin yapılacağı da duyuruldu.

Bu kapsamda, Yozgat’ta yaşayan vatandaşların doğal afetlere karşı daha iyi korunması ve güvence altına alınması hedefleniyor.

DASK’ın sunduğu yeni düzenlemeler, tüm illerde afetlere karşı dayanıklılığını artırmayı amaçlıyor.