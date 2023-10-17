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Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, "Açıktan Personel Alım İlanı" başlıklı duyuruyu kamuoyuyla paylaştı. Yayımlanan ilanda, "Yüksek Seçim Kurulu merkez ve taşra teşkilatına, 30 Kasım 2017 tarihli 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 18 Şubat 2018 tarihli 30336 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınavı, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliği kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesine göre (kadrolu) ekli listede yer alan sayı, pozisyon, sınıf ve unvan belirtilen pozisyonlara personel alımı yapılacaktır," ifadelerine yer verildi.

YSK MEMUR ALIMI BAŞVURUSU

2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda, lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, orta öğretim mezunları için KPSSP94 puan türlerinden en az 70 puan alınmış olması gerekmektedir.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na yapılacak memur alımı başvuruları e-Devlet üzerinden "Yüksek Seçim Kurulu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı internet adresi (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden elektronik olarak gerçekleştirilecektir.

Başvurular 23 Ekim 2023 tarihinde saat 10:00'da başlayacak ve 31 Ekim 2023 tarihinde saat 23:59:59'da sona erecektir. Başvuru sürecine dikkat etmeniz önemlidir.