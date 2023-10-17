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Saraykent Kaymakamlığı koordinesinde gençlere sporu sevdirmek ve dostlukları pekiştirmek amacıyla ödüllü futsal turnuvası düzenlenecek.



Düzenlenecek olacak futsal turnuvası hakkında bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, “Kaymakamlığımız koordinesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağı ortaöğretim ve ortaokullar arası ödüllü futsal turnuvası düzenlenecek. Cumhuriyetimizin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında düzenleyecek olacağımız futsal turnuvasından dolayı büyük heyecan yaşanıyor. Turnuva ile inşallah öğrencilerimiz sporun çatısı altında bir araya gelerek, takım ruhunu pekiştirecekler. Bu etkinliklerimizi artırarak ve farklı organizasyonlar düzenleyerek devam ettireceğiz. Turnuvanın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Turnuvayı öğrencilerimizin birlik ve beraberlik içinde olmaları için düzenliyoruz. Turnuvanın sonucunda dostluk kazanacaktır. Başta kaymakamlığımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.