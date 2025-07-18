Özel aracınız ile Yozgat – Uşak yolculuğunu 3 farklı şekilde yapabilirsiniz.

Uşak Yozgat Arası Yolculuk (3)

Özel Araç İle;

Birinci seçenek, 6 sa. 51 dk. (593,8 km) D260/E96 üzerinden

İkinci seçenek, 7 sa. 13 dk. (616,7 km) Dumlupınar Blv./D200 üzerinden

Üçüncü seçenek, 7 sa. 50 dk. (619,5 km) Afyon Konya Yolu/D300 üzerinden

Lütfen yolcuğunuz sırasında trafik kurallarına uyunuz gereken önemlerini almayan yola çıkmayanız. Hız sınırınız aşmadan can ve mal güvenliğinizi tehlikeye atmayınız.

Uşak – Yozgat istikametinde otobüs seferlerini kullanmak istiyorsanız ise,

Belediye başkanı açıkladı: Araç filomuz genişliyor!
Belediye başkanı açıkladı: Araç filomuz genişliyor!
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Uşak Yozgat Arası Yolculuk (1)

Otobüs Yolculuğu İle;

Ortalama 8 saat ve 12 saate göre değişin zaman diliminde yolculuk yapabilirsiniz.

Otobüs fiyatları ise 800 TL ve 1 bin 500 TL arasında değişiklik göstermektedir.

Ulaşım araçlarını kullanırken söylenen kurallara uyunuz. Yola çıkarken gereken önemlerini alınız.

Muhabir: İrem Çitak