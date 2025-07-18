Özel aracınız ile Yozgat – Uşak yolculuğunu 3 farklı şekilde yapabilirsiniz.
Özel Araç İle;
Birinci seçenek, 6 sa. 51 dk. (593,8 km) D260/E96 üzerinden
İkinci seçenek, 7 sa. 13 dk. (616,7 km) Dumlupınar Blv./D200 üzerinden
Üçüncü seçenek, 7 sa. 50 dk. (619,5 km) Afyon Konya Yolu/D300 üzerinden
Lütfen yolcuğunuz sırasında trafik kurallarına uyunuz gereken önemlerini almayan yola çıkmayanız. Hız sınırınız aşmadan can ve mal güvenliğinizi tehlikeye atmayınız.
Uşak – Yozgat istikametinde otobüs seferlerini kullanmak istiyorsanız ise,
Otobüs Yolculuğu İle;
Ortalama 8 saat ve 12 saate göre değişin zaman diliminde yolculuk yapabilirsiniz.
Otobüs fiyatları ise 800 TL ve 1 bin 500 TL arasında değişiklik göstermektedir.
Ulaşım araçlarını kullanırken söylenen kurallara uyunuz. Yola çıkarken gereken önemlerini alınız.