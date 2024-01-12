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Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi yetkilileri ORAN Kalkınma Ajansının 2024 yılı SOGEP bilgilendirme toplantısına katıldı.

Toplantıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2024 yılında ülke genelinde yürütülecek olan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programına (SOGEP) ilişkin, ORAN Kalkınma Ajansı tarafından TR72 Bölgesine yönelik olarak on-line olarak bilgilendirme yapıldı.

Ziraat Fakültesi yetkilileri yaptığı açıklamada, “Çok güzel proje fikirleri ile öğrencilerimizle, çiftçilerimizle, üreticilerimizle buluşacağız. Fakültemizin kapılarının proje önerileri ve parlak fikirlerle gelecek olan bütün iç ve dış paydaşlarımıza sonuna kadar açık olduğunu bir kere daha bildirmekten mutluluk duyarız” ifadelerine yer verildi.