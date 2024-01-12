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Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından Karakter ve Değer Eğitimi dersi afiş sergisi gerçekleştirildi.

Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Canan Koç tarafından yürütülen Karakter ve Değerler Eğitimi dersi kapsamında öğrenciler tarafından tasarlanan afişlerden oluşan Karakter ve Değer Eğitimi Dersi Afiş Sergisi, Eğitim Fakültesi Fuaye Alanı'nda, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Nezahat Güçlü, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hacı Çoban, Eğitim Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sağlam ve öğrencilerin katılımıyla düzenlendi.

Sergilenen afişlerin bir bölümü genel olarak değerler eğitimine ilişkin konulardan oluşurken bazı afişlerde alan konuları ile değerler eğitimi birleştirildi.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nezahat Güçlü, sergi esnasında değerler eğitiminin önemini vurgulamış ve bu tür etkinliklerin öğretmen eğitiminde geliştirici niteliğe sahip olduğunu söyledi.