Yozgat’ta Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin tanıtımı ve öğrenci yönlendirme sürecine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantılarının sonuncusu, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapıldı.

Toplantıya İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Mesleki ve Teknik Eğitim birim sorumlusu Şube Müdürü Mahmut Karaağaç, Okul Müdürü Murat Korkmazyürek, okul idarecileri, alan şefi, rehber öğretmeni ile birlikte Yozgat merkezdeki ortaokul ve imam hatip ortaokullarının müdür yardımcıları ve rehber öğretmenleri katıldı.

Programda konuşan İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, “Maarif Yüzyılı Eğitim Modeli” kapsamında mesleki ve teknik eğitimin taşıdığı stratejik öneme dikkat çekerek, "Herkesin bir mesleği olmalı" anlayışıyla bu alandaki yönlendirme çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Toplantı kapsamında okul rehber öğretmeni ve alan şefi tarafından yapılan tanıtım sunumunun ardından katılımcıların soruları yanıtlandı. Etkinliğin ikinci bölümünde okulun atölye ve laboratuvarları gezilerek mevcut eğitim altyapısı ve uygulama alanları hakkında bilgi verildi.

Katılımcılar, okulun teknik donanımına ve sunduğu imkânlara büyük ilgi gösterirken, toplantının oldukça verimli geçtiğini belirtti. Yapılan bu yönlendirme çalışmasının, öğrenci tercih sürecine olumlu katkılar sunacağı ve mesleki eğitime olan ilgiyi artıracağı ifade edildi.