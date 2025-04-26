Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Ekibini Kur, İyilikle Değiştir, İyilikle Dönüştür” projesi kapsamında Yerköy’de gönüllülük esaslı anlamlı çalışmalar gerçekleştirildi.

YALNIZ YAŞAYAN VATANDAŞIN EVİ TEMİZLENDİ

Yerköy İlçe Müftülüğü Şube Müdürü ile Din Hizmetleri Uzmanı, ilçede tek başına yaşayan bir vatandaşın evine giderek temizlik yardımında bulundu. Toplumda dayanışmayı artırmayı amaçlayan proje, birebir temaslarla destek sağlamaya devam ediyor.

ORTAK ALANLAR GÜZELLEŞTİRİLDİ

Bedri Aydın Camisi'nin şadırvan kısmındaki fayanslar yenilenirken, Hacıosmanlı Köyü Camisi’nde sıvası dökülen bölümler onarıldı. Yapılan bu iyileştirme çalışmalarıyla camiler, hem daha güvenli hem de estetik bir hale getirildi.

Küçükçalıklı köyünde ise cami imamı ile gençler el ele vererek yaşlı bir vatandaşın bahçesini ekime hazırladı. Bu dayanışma örneği, hem gençlere sosyal sorumluluk bilinci kazandırdı hem de mahalle dayanışmasını güçlendirdi.

MÜFTÜ ÇALIK’TAN TEŞEKKÜR MESAJI

İlçe Müftüsü Remzi Çalık, projeye katılan tüm personele ve din görevlilerine teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: “Bu güzel ve anlamlı çalışmalarından dolayı daire personelimize ve hocalarımıza kalbî şükranlarımızı sunuyoruz.”