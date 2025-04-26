Aydıncık İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince yapılan çalışmalar sonucunda, hakkında arama kararı bulunan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.
24 Nisan 2025 tarihinde adli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında, “6284 Sayılı Kanun Kapsamında Koruma Kararına İhlal” suçundan tazyik hapis kararı ile aranan D.Y., Aydıncık’a bağlı bir köyde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan D.Y., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadele çalışmalarına kararlılıkla devam edileceğini bildirdi.
Muhabir: Alpaslan Demir