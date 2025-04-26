Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkez ilçeye bağlı Evci köyünde çevre ve hayvan koruma konusunda bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmada, vatandaşlara çevre ve hayvanlara yönelik suçlarla karşılaşmaları halinde "HAYDİ" mobil uygulaması üzerinden ihbarda bulunabilecekleri hatırlatıldı.

Çiftçiler ise tarım ilaçlamalarında kullandıkları holder cinsi araçlardan çeşmelere su temin ederken, zirai ilaç kalıntılarının su kaynaklarına karışmaması için araç ve ekipmanlarını çeşme, dere kenarı ve su kaynaklarında yıkamamaları konusunda uyarıldı.

İnsanların ziyaret amaçlı kullandığı Evci Şelalesi çevresinde çevre kirliliğini önlemek amacıyla önleyici kolluk faaliyeti icra edildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, çevre koruma ve bilinçlendirme çalışmalarının azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.