Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ve Asayiş timleri tarafından müşterek uygulama faaliyeti gerçekleştirildi.

Trafik kazalarını önlemek amacıyla belirlenen bölgede yapılan “Alkol ve Motosiklet Denetimi” kapsamında, araç sürücüleri ve yolculara çeşitli konularda bilgilendirme yapıldı.

Uygulama sırasında sürücülere, “Trafik kurallarına uyumun önemi, seyir halinde cep telefonu kullanımının yasak olduğu, emniyet kemeri takmanın zorunluluğu, hız limitlerine uyulması gerektiği, takip mesafesinin korunmasının trafik güvenliği açısından taşıdığı önem konularında bilgi verilerek broşür dağıtıldı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, trafik kazalarının en aza indirilmesi için denetimlerin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.