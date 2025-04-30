Yenifakılı İlçe Jandarma Komutanlığı Saray Karakol Komutanlığı Asayiş Timleri, devriye görevi sırasında lastiği patlayan vatandaşın yardımına koştu.

Çöplüçiftliği–Kuzayca Köyü yolu üzerinde önleyici kolluk devriyesi yürüten ekipler, yol kenarında aracının lastiği patlayan bir vatandaşı fark etti. Vatandaşın yardım talebini karşılıksız bırakmayan jandarma ekipleri, lastiğin güvenli bir şekilde değiştirilmesini sağladı.

Olayda herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, yol trafiğe açık şekilde kullanılmaya devam ediyor.