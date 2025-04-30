Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan’ı ve Belediye Başkanı Kazım Arslan’ı makamında ziyaret etti.

Valilik ziyaretinde Vali Özkan, Cemil Çiçek’i Yozgat’ta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, nazik ziyareti dolayısıyla kendisine teşekkür etti.

Cemil Çiçek, aynı gün içerisinde Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Başer ile birlikte Belediye Başkanı Kazım Arslan’ı da ziyaret etti. Görüşmede belediyenin çalışmaları ve bölgesel eğitim faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Başkan Arslan, ziyaretlerinden dolayı Çiçek ve Başer’e teşekkür etti.