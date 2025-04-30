Açıklanan verilere göre Yozgat’ta mart ayında genel ticaret sistemine göre ihracat 1 milyon 912 bin dolar, ithalat 6 milyon 378 bin dolar olarak gerçekleşti.

Mart ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 azalarak 7 milyar 303 milyon dolardan, 7 milyar 196 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Mart ayında yüzde 75,6 iken, 2025 Mart ayında yüzde 76,5'e yükseldi.

TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2025 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artarak 23 milyar 415 milyon dolar, ithalat yüzde 2,2 artarak 30 milyar 610 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OCAK-MART DÖNEMİNDE İHRACAT YÜZDE 2,5, İTHALAT YÜZDE 4,5 ARTTI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2025 yılı ocak-mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarak 65 milyar 323 milyon dolar, ithalat yüzde 4,5 artarak 87 milyar 811 milyon dolar olarak gerçekleşti.

MART AYINDA ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT YÜZDE 3,3, İTHALAT YÜZDE 1,4 ARTTI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2025 Mart ayında yüzde 3,3 artarak 20 milyar 824 milyon dolardan, 21 milyar 516 milyon dolara yükseldi.

Mart ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 1,4 artarak 22 milyar 833 milyon dolardan, 23 milyar 153 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı mart ayında 1 milyar 637 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 2,3 artarak 44 milyar 670 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 92,9 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI MART AYINDA YÜZDE 1,5 AZALDI

Mart ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 azalarak 7 milyar 303 milyon dolardan, 7 milyar 196 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Mart ayında yüzde 75,6 iken, 2025 Mart ayında yüzde 76,5'e yükseldi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-MART DÖNEMİNDE YÜZDE 11,0 ARTTI

Ocak-mart döneminde dış ticaret açığı yüzde 11,0 artarak 20 milyar 255 milyon dolardan, 22 milyar 488 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak-Mart döneminde yüzde 75,9 iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 74,4'e geriledi.

MART AYINDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 94,0 OLDU

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2025 Mart ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,0, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,7, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 oldu.

Ocak-mart döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 93,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,2, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 oldu.

MART AYINDA ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI YÜZDE 68,1 OLDU

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2025 Mart ayında ara mallarının payı yüzde 68,1, sermaye mallarının payı yüzde 14,7 ve tüketim mallarının payı yüzde 17,0 oldu.

İthalatta, 2025 Ocak-Mart döneminde ara mallarının payı yüzde 71,2, sermaye mallarının payı yüzde 13,3 ve tüketim mallarının payı yüzde 15,3 oldu.

MART AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Mart ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 858 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 507 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 416 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 237 milyon dolar ile İtalya, 974 milyon dolar ile Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,9'unu oluşturdu.

Ocak-mart döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 5 milyar 327 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 4 milyar 31 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 3 milyar 981 milyon dolar ile ABD, 3 milyar 310 milyon dolar ile İtalya ve 2 milyar 924 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,0'ını oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Mart ayında Çin'den yapılan ithalat 4 milyar 6 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 282 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 488 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 525 milyon dolar ile Fransa, 1 milyar 504 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,8'ini oluşturdu.

Ocak-Mart döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 11 milyar 634 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 11 milyar 541 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 6 milyar 485 milyon dolar ile Almanya, 3 milyar 970 milyon dolar ile ABD, 3 milyar 679 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,5'ini oluşturdu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT YÜZDE 5,5 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2025 Mart ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 5,5, ithalat yüzde 3,5 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2025 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 6,9, ithalat yüzde 5,9 arttı.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 4,5 OLDU

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Mart ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,0'dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 4,5'tir. Ocak-mart döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,7'dir. Ocak-mart döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,6'dır.

Mart ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 78,7'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12,8'dir. Ocak-mart döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 77,6'dır. Ocak-mart döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 11,8'dir.

Özel ticaret sistemine göre, 2025 yılı Mart ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artarak 21 milyar 355 milyon dolar, ithalat yüzde 4,2 artarak 29 milyar 202 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mart ayında dış ticaret açığı yüzde 6,5 artarak 7 milyar 367 milyon dolardan, 7 milyar 847 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Mart ayında yüzde 73,7 iken, 2025 Mart ayında yüzde 73,1'e geriledi.

İHRACAT 2025 YILI OCAK-MART DÖNEMİNDE 59 MİLYAR 466 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2025 yılı Ocak-Mart döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 artarak 59 milyar 466 milyon dolar, ithalat yüzde 4,7 artarak 82 milyar 873 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-mart döneminde dış ticaret açığı yüzde 9,8 artarak 21 milyar 321 milyon dolardan, 23 milyar 406 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak-Mart döneminde yüzde 73,1 iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 71,8'e geriledi.