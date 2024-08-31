Kooperatif, beldede 11 kadına istihdam sağlayarak hem ev ekonomilerine hem de sosyal yaşantılara katkı sunuyor.

Kuruluşundan bu yana kapalı olan kooperatif, kadınların yöresel ve doğal ürünleri üretip tanıtmalarına olanak tanıyor. Faaliyete geçtiği Haziran ayından itibaren kadınlar, yufka ekmek, kesme aşı, gözleme, işli, reçel ve madımak gibi ürünleri üretmeye başladı. Bu ürünler, hem aile bütçelerine katkıda bulunuyor hem de beldenin tanıtımına destek oluyor. Kooperatifte çalışan kadınlar, evlerinde ürettikleri yöresel ve el işi ürünleri de kooperatife satarak ek gelir elde ediyor.

67 yaşındaki kooperatif çalışanı Münevver Kömüşdoğan, “Kadın kooperatifimizde çalışıyoruz, kendi paramızı kendimiz kazanıyoruz. Eşimin eline bakmıyorum, istediğimizi alıp harcıyoruz. Boş oturmaktansa burada vakit geçirip arkadaşlarla sohbet ediyor, işimizi yapıyoruz. Yaşım 67, çalışmaya devam ediyorum. Burada kesme aşı, erişte, reçel ve yufka ekmek yapıyoruz. Ürünlerimiz çok güzel satıyor, neredeyse tükenmeden bitiyor” dedi.

Durdu Aktürk ise, “Gözleme, yufka yapıyoruz ve el işi ürünlerimizi burada satıyoruz. Boş zamanlarımızı bu kooperatife gelerek değerlendiriyoruz. Burada olmaktan mutluyum” şeklinde konuştu.

Kooperatif Başkanı Sultan Şimşek, kooperatifin 2.5 yıl süren kapalı döneminin ardından yeniden işletmeye alındığını belirtti. Şimşek, “Burası 3 yıl önce açıldı ancak 2.5 yıl kapalı kaldı. Ben haziran ayında devraldım ve faaliyete geçirdim. Kadınlarımız burada gözleme, yufka ekmek ve işleme yapıyorlar. Evlerinde yaptıkları ürünleri de buraya getirip satıyorlar. 11 üyemiz var ve onlara günlük 600 lira yevmiye veriyoruz. Satışlarımız çok iyi, hem yerli hem de yabancı müşteriler ürünlerimizi alıyor” ifadelerini kullandı.