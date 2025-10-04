Beklenen tüp fiyatları da açıklandı. İpragaz, Aygaz ve Milangaz büyük mutfak tüpü, küçük tüp piknik tüpü fiyatları 3 Ekim’de güncellendi.

Fiyatlar Güncellendi

Doğalgaz fiyatlarına gelen zam kademeli olarak bazı kalemlere yansıtılırken LPG otogaz fiyatına gelen zammın ardından yeni fiyat güncellemesi, tüp fiyatları için açıklandı. Yozgat il genelindeki fiyatlar güncellendi.

Yozgat’ta Güncel Mutfak Tüpü Fiyatı Kaç TL Oldu?

Yozgat ili Ekim ayı fiyatları güncellendi. Akaryakıt.org’dan alınan veriler doğrultusunda güncellenen fiyatlar şu şekilde:

FİRMA 2 KG TÜP 12 KG TÜP 24 KG TÜP 45 KG TÜP 45 KG PROPAN TARİH ASGAZ 220,00 ₺ 1050,00 ₺ 2110,00 ₺ 3890,00 ₺ 4270,00 ₺ 03.10.2025 AYGAZ 243,00 ₺ 1030,00 ₺ 2047,00 ₺ 3845,00 ₺ 4198,00 ₺ 03.10.2025 ENGAZ 150,00 ₺ 781,00 ₺ 1562,00 ₺ 3104,00 ₺ - 03.10.2025 ERGAZ 219,50 ₺ 1064,50 ₺ 2123,00 ₺ 3932,50 ₺ 4192,00 ₺ 02.10.2025 HABAŞ 220,00 ₺ 1050,00 ₺ 2110,00 ₺ 3890,00 ₺ 4270,00 ₺ 03.10.2025 İPRAGAZ 230,00 ₺ 1100,00 ₺ 2200,00 ₺ 4160,00 ₺ 4510,00 ₺ 03.10.2025 LİKİTGAZ 220,00 ₺ 1050,00 ₺ 2102,00 ₺ 3990,00 ₺ 4254,00 ₺ 03.10.2025 PEGAGAZ 220,00 ₺ 1050,00 ₺ 2110,00 ₺ 3890,00 ₺ 4270,00 ₺ 03.10.2025

Piknik tüpü ya da halk arasında küçük mutfak tüpü olarak anılan 2 kiloluk tüpün fiyatı ise 243 lira olarak güncellendi. Sanayide kullanılan 24 kiloluk tüpün fiyatı ise 2 bin 47 TL olarak uygulanmaya başladı. 45 kiloluk sanayi tüpü ise 3 bin 845 liradan satılacak. Bir sonraki güncellemeye kadar Yozgat il genelinde bu fiyatlar geçerli olacak.