Beklenen tüp fiyatları da açıklandı. İpragaz, Aygaz ve Milangaz büyük mutfak tüpü, küçük tüp piknik tüpü fiyatları 3 Ekim’de güncellendi.
Fiyatlar Güncellendi
Doğalgaz fiyatlarına gelen zam kademeli olarak bazı kalemlere yansıtılırken LPG otogaz fiyatına gelen zammın ardından yeni fiyat güncellemesi, tüp fiyatları için açıklandı. Yozgat il genelindeki fiyatlar güncellendi.
Yozgat’ta Güncel Mutfak Tüpü Fiyatı Kaç TL Oldu?
Yozgat ili Ekim ayı fiyatları güncellendi. Akaryakıt.org’dan alınan veriler doğrultusunda güncellenen fiyatlar şu şekilde:
|
FİRMA
|
2 KG TÜP
|
12 KG TÜP
|
24 KG TÜP
|
45 KG TÜP
|
45 KG PROPAN
|
TARİH
|
ASGAZ
|
220,00 ₺
|
1050,00 ₺
|
2110,00 ₺
|
3890,00 ₺
|
4270,00 ₺
|
03.10.2025
|
AYGAZ
|
243,00 ₺
|
1030,00 ₺
|
2047,00 ₺
|
3845,00 ₺
|
4198,00 ₺
|
03.10.2025
|
ENGAZ
|
150,00 ₺
|
781,00 ₺
|
1562,00 ₺
|
3104,00 ₺
|
-
|
03.10.2025
|
ERGAZ
|
219,50 ₺
|
1064,50 ₺
|
2123,00 ₺
|
3932,50 ₺
|
4192,00 ₺
|
02.10.2025
|
HABAŞ
|
220,00 ₺
|
1050,00 ₺
|
2110,00 ₺
|
3890,00 ₺
|
4270,00 ₺
|
03.10.2025
|
İPRAGAZ
|
230,00 ₺
|
1100,00 ₺
|
2200,00 ₺
|
4160,00 ₺
|
4510,00 ₺
|
03.10.2025
|
LİKİTGAZ
|
220,00 ₺
|
1050,00 ₺
|
2102,00 ₺
|
3990,00 ₺
|
4254,00 ₺
|
03.10.2025
|
PEGAGAZ
|
220,00 ₺
|
1050,00 ₺
|
2110,00 ₺
|
3890,00 ₺
|
4270,00 ₺
|
03.10.2025
Piknik tüpü ya da halk arasında küçük mutfak tüpü olarak anılan 2 kiloluk tüpün fiyatı ise 243 lira olarak güncellendi. Sanayide kullanılan 24 kiloluk tüpün fiyatı ise 2 bin 47 TL olarak uygulanmaya başladı. 45 kiloluk sanayi tüpü ise 3 bin 845 liradan satılacak. Bir sonraki güncellemeye kadar Yozgat il genelinde bu fiyatlar geçerli olacak.