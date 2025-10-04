Beklenen tüp fiyatları da açıklandı. İpragaz, Aygaz ve Milangaz büyük mutfak tüpü, küçük tüp piknik tüpü fiyatları 3 Ekim’de güncellendi.

Fiyatlar Güncellendi

Doğalgaz fiyatlarına gelen zam kademeli olarak bazı kalemlere yansıtılırken LPG otogaz fiyatına gelen zammın ardından yeni fiyat güncellemesi, tüp fiyatları için açıklandı. Yozgat il genelindeki fiyatlar güncellendi.

Yozgat’ta Güncel Mutfak Tüpü Fiyatı Kaç TL Oldu?

Yozgat ili Ekim ayı fiyatları güncellendi. Akaryakıt.org’dan alınan veriler doğrultusunda güncellenen fiyatlar şu şekilde:

FİRMA

2 KG TÜP

12 KG TÜP

24 KG TÜP

45 KG TÜP

45 KG PROPAN

TARİH

ASGAZ

220,00 ₺

1050,00 ₺

2110,00 ₺

3890,00 ₺

4270,00 ₺

03.10.2025

AYGAZ

243,00 ₺

1030,00 ₺

2047,00 ₺

3845,00 ₺

4198,00 ₺

03.10.2025

ENGAZ

150,00 ₺

781,00 ₺

1562,00 ₺

3104,00 ₺

-

03.10.2025

ERGAZ

219,50 ₺

1064,50 ₺

2123,00 ₺

3932,50 ₺

4192,00 ₺

02.10.2025

HABAŞ

220,00 ₺

1050,00 ₺

2110,00 ₺

3890,00 ₺

4270,00 ₺

03.10.2025

İPRAGAZ

230,00 ₺

1100,00 ₺

2200,00 ₺

4160,00 ₺

4510,00 ₺

03.10.2025

LİKİTGAZ

220,00 ₺

1050,00 ₺

2102,00 ₺

3990,00 ₺

4254,00 ₺

03.10.2025

PEGAGAZ

220,00 ₺

1050,00 ₺

2110,00 ₺

3890,00 ₺

4270,00 ₺

03.10.2025

Piknik tüpü ya da halk arasında küçük mutfak tüpü olarak anılan 2 kiloluk tüpün fiyatı ise 243 lira olarak güncellendi. Sanayide kullanılan 24 kiloluk tüpün fiyatı ise 2 bin 47 TL olarak uygulanmaya başladı. 45 kiloluk sanayi tüpü ise 3 bin 845 liradan satılacak. Bir sonraki güncellemeye kadar Yozgat il genelinde bu fiyatlar geçerli olacak.

Muhabir: Mehmet Salih Yüce