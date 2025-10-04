Ahmet İshak Demir Kimdir?

1968 yılında Rize’nin Çayeli İlçesi’nin Armutlu Köyü'nde doğan Demir. İlk ve ortaokulu Rize’de, lise öğrenimimi ise Beylerbeyi Lisesi'nde tamamladı. Aynı yıl girdiği Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden 1991 yılında mezun oldu.

Ahmet İshak Demir’in Aldığı Görevler Neler?

1993 yılında ayni Üniversitede Kelam Anabilim dalında yüksek lisansını, 2000 yılında da doktorasını tamamlayan İshak Demir, 1995 yılında KTÜ Rize İlahiyat Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı'na Araştırma Görevlisi olarak atandı. Ocak 2001'de aynı anabilim dalında Yardımcı Doçent unvanıyla öğretim üyeliğine atandı.

2004 - 2005 arasında Dekan Yardımcılığı görevinde bulunan Demir, 2007 – 2010 yılları arasında Rize Üniversitesi Ardeşen Meslek Yüksekokulu müdürlüğü yaptı.

2011 - 2013 Bilgi İşlemden Sorumlu Rektör Danışmanlığı görevinde bulundum.

2012 yılında doçent oldu.

2012 - 2015 dekan yardımcılığı yaptı.

2016 yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürü olarak atandı.

2017 yılında Profesör oldu.

2018-2022 Yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak görev yaptı.

2024 yılında İlahiyat Fakültesi dekanı olarak atandı.