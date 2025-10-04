Diyanet İşleri Başkanlığı, Adli Tıp Kurumu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmî Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlarla, 18 Eylül’de Safi Arpaguş’un başkan olarak atandığı Diyanet İşleri Başkanlığı’nda birçok üst düzey yönetici görevden alındı. Görevden alınan isimler arasında Başkan Yardımcıları Burhan İşliyen, Kadir Dinç, Selim Argun ve İbrahim Hilmi Karslı ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir ve diğer bazı genel müdürler yer aldı.

Yeni atamalar kapsamında Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına Hüseyin Hazırlar, Hafiz Osman Şahin, Fatih Mehmet Karaca ve Hatice Boynukalın Şenkardeşler atandı.

Fatih Mehmet Karaca Kimdir?

1970 Ankara doğumlu olup aslen Yozgatlıdır.

Hafızlığını İstanbul Beykoz Göksu Kur'an Kursu'nda ikmal etmiştir.

Ortaokul ve Lise eğitimini İstanbul İmam-Hatip Lisesi'nde, Lisans Eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamlamıştır.

17 nci dönem Haseki Eğitim Merkezi İhtisas Kursunu tamamlayan Karaca, halen Marmara Üniversitesi SBE Tefsir Bilim Dalında Doktora eğitimine devam etmektedir.

1994 yılında Kur'an Kursu Öğreticisi olarak Diyanet İşleri Başkanlığına intisap ettikten sonra İzmir Tire Eğitim Merkezi Öğretmeni olarak bir süre görev yapmıştır.

Başmüfettiş olarak görev yapmakta iken 16.05.2014 tarihinde İsveç Stockholm Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğine atanan Karaca, 2018 yılı Temmuz ayında buradaki vazifesini tamamlayıp tekrar Başmüfettişlik görevine dönmüştür.

02 Ağustos 2019 Tarihli ve 30850 Sayılı Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanarak yürürlüğe giren 2019/253 sayılı kararla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı görevine atanmıştır.

Karaca, Belçika Din Hizmetleri Müşaviri iken 3 Ekim 2025 Tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kararname ile Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına atanmıştır.

Karaca, evli ve iki çocuk babası olup iyi derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.