Yozgat’ta orman yangınları konusunda alınan tedbirler doğrultusunda, ormanlarda ateş yakma yasağı uygulanıyordu. Bakanlar kurulunun kararlarına göre, Yozgat’ta uygulanan ateş yakma yasağı, Yozgat Valiliğinin 28 Temmuz 2025 tarihli duyurusunda yer alan açıklamada, Yozgatlı vatandaşlara orman yangınıyla ilgili duyuru yapıldı. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında toplanan kurul orman yangınları ile mücadele konusunda müştereken aşağıdaki 2025/Ek-2 nolu kararları aldı. Alınan kararlar doğrultusunda, uygulanan yasak 15 Ekim’de kalkıyor.

Yozgat Valiliği Tarafından Alınan Kararlar

Yozgat İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu tarafından alınan kararlar şu şekilde açıklandı: “Bakanlar Kurulunun 09 Ekim 1976 tarih ve 7/12521 sayılı kararları gereğince, İç İşleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 07 Ağustos 2020 tarih ve 1292 sayılı emirleri ve İç İşleri Bakanlığının 27 Temmuz 2020 tarihli ve 12254 sayılı Genelgesi gereği 26 Mayıs 2025 tarihinde alınan 2025/1 nolu ve 24 Temmuz 2025 tarihinde alınan 2025/Ek-1 nolu ‘Yozgat İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu’ kararlarına ek karar almak üzere Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan Başkanlığında 28 Temmuz 2025 tarihinde toplanılarak, Yozgat İli dâhilinde çıkabilecek Orman Yangınları ile Mücadele konusunda müştereken aşağıdaki 2025/Ek-2 nolu kararlar alınmıştır.”

15 Ekim’de Yasaklar Bitiyor

Valilikten yasaklarlar ilgili şu bilgilere yer verildi: “Yozgat Çamlığı Milli Parkı, Sorgun Üçtepeler Tabiat Parkı, Oluközü Tabiat Parkı ve Kadıpınarı Tabiat Parkı dahil tüm ormanlık alanlarda 27 Temmuz 2025 – 15 Ekim 2025 tarihleri arasında 6831 sayılı Orman Kanunun 74. Maddesi kapsamında her türlü ateş yakmak yasaklanmıştır. Yozgat Çamlığı Milli Parkı içerinde ana yol ve tesislerin alanları hariç diğer tüm alanlara girişler yasaklanmıştır.” Yasakların 15 Ekim 2025 tarihinde sona ereceği bildirildi.