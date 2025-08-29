Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Bahçeşehir mahallesinde yapılacak İş Merkezi inşaatının ihale edildiğini ve hafriyat çalışmalarına başlandığını açıkladı.

Başkan Arslan yaptığı açıklamada, "Bir sözümüzün daha gereğini yerine getiriyoruz. İnşallah kısa sürede tamamlamak da nasip olur. Niyet hayır, akıbet hayır, İnşallah" ifadelerini kullandı.

Arslan, belediye olarak Bahçeşehir mahallesinde modern bir iş merkezi oluşturulması hedefleniyoruz. Proje kapsamında iş yerleri ve sosyal alanlar yer alacak, bölge ekonomisine katkı sağlanması planlanıyoruz. Daha önce de şehirde çeşitli altyapı ve kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirdiklerini belirterek, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak çalışmaları sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.