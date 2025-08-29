Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı televizyon programında sosyal konut başvurularının Aralık 2025’te başlayacağını açıkladı. Yılmaz, projenin “tarihin en büyük sosyal konut hamlesi” olacağını belirtti.

Yılmaz, sosyal konut projesiyle birlikte kira fiyatlarında da düşüş yaşanacağını ifade etti. Özellikle büyükşehirlerde kiraların belirgin şekilde gerilemesi bekleniyor.

Konutların Büyüklüğü ve Fiyatları

Yeni yapılacak konutların 2+1 daireler şeklinde planlandığı bildirildi. Brüt 80-90 metrekare, net olarak ise 68-80 metrekare arasında olması beklenen evlerin fiyatları şu şekilde belirlendi:

Büyükşehirlerde (İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya): 2+1 daire fiyatı 3 milyon TL

Yüzde 10 peşinat: 300 bin TL

Vade: 240 ay

İlk taksit: 11 bin 250 TL

Diğer illerde: 2+1 daire fiyatı 2,5 milyon TL

Yüzde 10 peşinat: 250 bin TL

Vade: 240 ay

İlk taksit: 9 bin 375 TL

Gençlere Özel 1+1 Konut

Proje kapsamında 18 yaşını geçen gençler için 1+1 daireler de yapılacak. 50-60 metrekare büyüklüğünde olacak bu dairelerin fiyatları daha düşük olacak.

Büyükşehirlerde: 1+1 daire fiyatı 2,5 milyon TL

Yüzde 10 peşinat: 250 bin TL

Vade: 240 ay

İlk taksit: 9 bin 375 TL

Diğer illerde: 1+1 daire fiyatı 2 milyon TL

Yüzde 10 peşinat: 200 bin TL

Vade: 240 ay

İlk taksit: 7 bin 500 TL

Konut taksitleri her 6 ayda bir memur maaş zammına göre güncellenecek.

Başvurular E-Devlet’ten Yapılacak

Sosyal konut başvuruları Aralık 2025’te e-Devlet üzerinden alınacak. Başvurulara, 18 yaşını doldurmuş ve üzerine kayıtlı evi olmayan vatandaşlar katılabilecek.