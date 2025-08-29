Vali Özkan mesajında, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Büyük Millet Meclisi üyeleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını rahmet ve minnetle yad ettiğini belirtti.

“30 Ağustos Zaferi, Çanakkale’den Sakarya’ya uzanan kahramanlık destanının yazıldığı, milletimizin zalimlere karşı omuz omuza mücadelesinin zaferle taçlandırıldığı tarihtir” ifadelerini kullanan Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu destansı zaferle milletimiz, esaret gömleğini yırtıp atmış, ne pahasına olursa olsun istiklalinden taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin müjdecisi olan Büyük Zafer, tarihten silinmek istenen aziz milletimizin yeniden şahlanışının adıdır.”

Vali Özkan, 30 Ağustos’un arkasında gözlerini kırpmadan hayatını feda eden kahramanların destansı cesaretleri olduğunu vurguladı. “Dün olduğu gibi bugün de istiklal ve istikbalimiz için, vatan uğrunda aynı fedakârlık ve cesareti göstermeye hazırız” dedi.

Özkan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin milli bekayı korumak amacıyla sınırlarımız içinde ve dışında yürüttüğü mücadelenin bunun en açık delili olduğunu belirterek, “30 Ağustos ruhundan aldığımız ilham ile Türkiye’yi daha aydınlık, daha müreffeh bir geleceğe taşımak için mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Vali Özkan, mesajını şöyle tamamladı: “Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımızın ve tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor; başta milli mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi minnet ve şükranla selamlıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun.”