‘Oktay, yaptığı açıklamada, Gazze’ye yönelik insanlık dışı saldırılar, Filistinlilere uygulanan soykırım, Gazze’nin işgali ve Batı Şeria’yı ele geçirme girişimlerinin, İsrail’in niyetini ortaya koyduğunu belirtti.

“21. yüzyılda yaşanan bu durum, insanlık ve uluslararası toplum için bir utanç kaynağıdır” ifadelerini kullanan Oktay, Netanyahu hükümeti tarafından işlenen insanlık suçlarının İsrail tarihine kara bir leke olarak düşeceğini vurguladı.

Oktay, “Netanyahu ve çetesi bir gün mutlaka bunun hesabını verecektir. Bu suçların işlenmesine destek verenler ve ses çıkarmayanlar da tarih nezdinde mahkum olacaktır” dedi.

Oktay, İsrail’in uluslararası sistemden dışlanması gereken bir statüye girdiğini ve katliamlarının durdurulması için zorlanması gerektiğini ifade etti.

Türkiye’nin, İsrail’e en sert tepkiyi veren, en ileri yaptırımları uygulayan ve uluslararası toplumu soykırımı durdurmak için harekete geçiren ülkelerin başında olduğunu kaydeden Oktay, “Ülkemiz, dün olduğu gibi bugün de Filistin halkının yanında durmaya devam edecektir” değerlendirmesinde bulundu.