Bu düzenlemeler, özellikle Yozgat gibi yerel üretim ve tüketimin önemli olduğu illerde, gıda ürünlerinin etiketlerinde zorunlu uygulamaları kapsıyor.

Bakanlık, “Türk Gıda Kodeksi Gıdaların Ait Olduğu Partiyi Tanımlayan İşaretler veya Numaralar Hakkında Tebliğ Taslağı”nı hazırlayarak kamuoyuna duyurdu. Yeni düzenleme ile gıdaların ait olduğu partinin tanımlanmasına yönelik usul ve esaslar belirlendi. Yozgat'ta gıda üreticilerinin de dahil olduğu geniş bir kesimi etkileyecek bu karar, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yeni tebliğ kapsamında, ait olduğu partinin tanımlanmasını sağlayan işaret, sembol veya numara taşımayan gıdaların piyasaya arzı yasaklanacak. Ancak, geçici depolara veya hazırlama tesislerine gönderilen tarımsal ürünler ile son tüketiciye satış noktasında hazır ambalajlı olmayan ürünler bu kuralın dışında tutulacak. Yozgat'ın yerel üreticileri, bu düzenleme ile ürünlerinin güvenilirliğini artırmayı hedefliyor.

Ambalajlar üzerinde en geniş yüzeyi 10 santimetrekareden küçük olanlar ile kişiye servis edilen porsiyon dondurmalar da bu kapsam dışında bırakılacak. Gıda üreticileri, parti numarasını her seferinde belirleyecek ve bu numara, ilgili gıda işletmecisi tarafından işaretlenecek. Parti numarası etiket üzerinde açıkça belirtileceği gibi, gerektiğinde “P” veya “L” harfiyle de desteklenecek.

Gıda işletmecileri, kullandıkları parti numarasının uygunluğuna dair kayıt tutacak ve talep edilmesi halinde bu kayıtları Bakanlığa sunacak. Bu kayıtların tutulması, Yozgat gibi küçük ölçekli gıda işletmeleri için ekstra bir yük oluşturabilirken, aynı zamanda şeffaflık ve izlenebilirlik açısından büyük önem taşıyor.

Tebliğ, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi’ne uyumlu olarak hazırlandı. Bu bağlamda, düzenlemeye uymayan gıda işletmecileri hakkında, “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” kapsamında idari yaptırımlar uygulanacak. Yeni tebliğ taslağının yürürlüğe girmesiyle birlikte, mevcut düzenlemeler 4 Ocak 2012 tarihli “Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin Parti Numaralarına Ait İşaretlerin veya Sembollerin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ” kaldırılacak.

Gıda işletmecileri, 31 Aralık 2026’ya kadar yeni düzenlemeye uymak zorunda olacak. İthal edilen gıdaların etiketleri için de aynı hükümler geçerli olacak. Yozgat'ın gıda sektörü temsilcileri, bu düzenlemelerin hem üreticiler hem de tüketiciler açısından faydalı olacağına inanıyor. Bu adım, yerel gıda güvenliğinin sağlanması ve tüketici haklarının korunması açısından kritik bir gelişme olarak öne çıkıyor.