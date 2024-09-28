AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül, Süleyman Şahan ve İl Başkanı Çelebi Altuntaş Yozgat Organize Sanayi Bölgesini (OSB) ziyaret etti.

Ritim Tekstil Firmasında mağdur işçilerin temsilcileriyle bir araya gelen Milletvekili Akgül ve Şahan işçilerin sorunlarını dinledi.

Ziyaretle alakalı bir açıklama yapan AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül, “Garanti Grup Yozgat Koordinatörü Hüseyin Yazır Beyden mağdur işçilerimizin istihdamı konusunda sözümüzü aldık. İşçi kardeşlerimiz yasal süreçlerini tamamladıktan sonra Garanti Grup'ta istihdam edilmek üzere başvuruda bulunabileceği müjdesini buradan veriyorum. Ayrıca hiç bir işçimiz mağdur kalmayacak. İşçilerimizin firma nedeniyle yaşadığı mağduriyetin giderilmesi ve haklarının korunması noktasında gerek İçişleri Bakanlığımız gerekse Adalet Bakanlığımızla bizatihi görüşüp, emekçi kardeşlerimizin son kuruşuna kadar haklarını savunmaya gayret edeceğiz” ifadelerini kullandı.