Delibaşı, yaptığı açıklamada, özellikle yatırımcıların altın piyasasındaki dalgalanmalardan sonra konut ve arsa gibi gayrimenkullere yöneldiğine dikkat çekti.

"TOPRAK EN GÜVENLİ YATIRIM ARACI"

Toprağın yatırım açısından her zaman değer kazandıran bir araç olduğunu belirten Delibaşı, şunları kaydetti: “Emlak, yatırım için şu anda çok cazip bir alandır. Bilhassa altının gerilemesi, yatırımcıları konut ve arsalara yönlendirdi. Benim yatırımcılara tavsiyem, topraktır. Toprak hiçbir zaman değer kaybettirmez, her zaman kazandırır. Toprağa verilen tasarruf, bence en iyi tasarruftur.”

“GAYRİMENKUL, ALTINA ALTERNATİF OLDU”

Novo Şirketler Grubu Emlak Danışmanı Songül Türker de Ramazan Bayramı sonrasında hem Türkiye’de hem de dünyada yaşanan ekonomik gelişmelerin emlak piyasasını doğrudan etkilediğini ifade etti.

Altın piyasasındaki istikrarsızlığın, yatırımcıların alternatif arayışlarına yönelmesine neden olduğunu söyleyen Türker, “Altın almaya devam mı etsek, yoksa bozduralım mı?” ikilemindeki yatırımcıların büyük çoğunluğunun gayrimenkule yöneldiğini vurguladı.

"PORTFÖYÜMÜZ DE MÜŞTERİ TRAFİĞİMİZ DE ARTTI"

Piyasadaki hareketliliğin somut şekilde hissedildiğini belirten Türker, şöyle konuştu: “Bizdeki hareketlilik gözle görülebilir bir şekilde. Hem portföyümüz yükseldi hem de müşterilerimizle bu süreçte çok sık görüşmelerimiz oluyor.”

"GAYRİMENKUL SATMAK YERİNE DEĞERLENDİRMEK DAHA DOĞRU"

Türker, gayrimenkul sahiplerine satmak yerine ellerindeki varlıkları değerlendirme tavsiyesinde bulunarak, şu değerlendirmede bulundu: “Eğer müşterilerimizin ellerinde gayrimenkulleri varsa satmalarını tavsiye etmiyorum. Ama altın, döviz ya da farklı kıymetli değerleri olanlar için, bu varlıkları değerlendirerek gayrimenkul yatırımı yapmaları daha doğru bir tercih olacaktır.”